Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:HatayMerkez
Hakemler: Halit Cerit, Rıfat Tatar
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Eber Üstündağ, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Yiğit Hamza Aslan (Fatih Yörümez, İsmail Koçak, Görkem Sertel)
Halkbank: Perrin, Ngapeth, Tuna Uzunkol, Serhat Coşkun, Yunus Emre Tayaz, Blankenau (Deniz İvgen, Hüseyin Batuhan Duman)
Setler: 11-25, 20-25, 17-25
Süre: 69 dakika (18, 26, 25)
HATAY
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