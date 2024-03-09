Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Evlerde yapılan aramalarda, 358 gram esrar, 901 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu içme aparatı, 12 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör, 50 fişek ve 50 bin lira ele geçirildi.

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