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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:36 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:12
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Evlerde yapılan aramalarda, 358 gram esrar, 901 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu içme aparatı, 12 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör, 50 fişek ve 50 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda, S.T, H.Y, A.D, B.D. ve Z.D. gözaltına alındı.

        Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D.ve Z.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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