Hatay'da "Asrın dayanışmasında kadınlarımızın rolü" konulu söyleşi düzenlendi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Asrın dayanışmasında kadınlarımızın rolü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Asrın dayanışmasında kadınlarımızın rolü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde organize edilen söyleşi, İstanbul Sanayi Odası Konteyner Kenti'nde düzenlendi.
Eğitimci yazar Dilek Cesur, programa katılanlara dayanışma ile birlik ve beraberliğin önemini anlattı.
Cesur, konuşmasının ardından depremzede kadınların sorularını yanıtladı.
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