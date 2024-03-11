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        Hatay'da "Asrın dayanışmasında kadınlarımızın rolü" konulu söyleşi düzenlendi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Asrın dayanışmasında kadınlarımızın rolü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:33 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:37
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        Hatay'da "Asrın dayanışmasında kadınlarımızın rolü" konulu söyleşi düzenlendi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Asrın dayanışmasında kadınlarımızın rolü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde organize edilen söyleşi, İstanbul Sanayi Odası Konteyner Kenti'nde düzenlendi.

        Eğitimci yazar Dilek Cesur, programa katılanlara dayanışma ile birlik ve beraberliğin önemini anlattı.

        Cesur, konuşmasının ardından depremzede kadınların sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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