Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, projelerini tanıttı

Kente büyük yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini dile getiren Savaş, "Güç ve el birliğiyle Hatay'ı kalkındıracağız." dedi.

Savaş, programda, 18 altyapı projesi başta olmak üzere gerçekleştirmeyi hedeflediği çalışmaları anlattı.

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