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        Hatay Valisi Masatlı, vatandaşlarla iftar yaptı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kurduğu iftar çadırında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:33 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:50
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        Hatay Valisi Masatlı, vatandaşlarla iftar yaptı
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kurduğu iftar çadırında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

        Akasya Mahallesi'nde eski fuar alanı olarak bilinen otogar kavşağında 400 kişilik kapalı salondaki iftar programına katılan Masatlı, vatandaşlara yemek dağıttı.

        Masatlı, daha sonra vatandaşlarla birlikte ilk iftarını yaptı.

        İftar programının ardından açıklamada bulunan Masatlı, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

        Depremzede vatandaşlarla beraber ilk iftarlarını açtıklarını kaydeden Masatlı, "İl genelinde 31 farklı noktada iftar çadırları oluşturduk. Bu iftar çadırlarımızda başta konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız iftarlarını yapacaklar, bugün de iftarların birincisi yapıldı. Ramazan ayının sonuna kadar iftar çadırlarımız faal bir şekilde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde hizmet verecekler." diye konuştu.

        Masatlı, ramazan dolayısıyla konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara yapılan yardımların sürdüğünü aktardı.

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