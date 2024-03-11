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        Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 18:17 Güncelleme: 11.03.2024 - 18:22
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        Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        T.G'nin kullandığı 31 C 2390 plakalı midibüs, Sarıseki Mahallesi'nde S.D. idaresindeki 01 ATP 726 plakalı kamyon ve M.K'nin sürdüğü 24 AC 044 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler T.G. ve S.D. ile midibüsteki 2 yolcu, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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