Hatay'da kumar oynayan 30 kişiye para cezası verildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kumar oynarken yakalanan 30 kişiye 192 bin 750 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kumar oynarken yakalanan 30 kişiye 192 bin 750 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 10 iş yerine baskın düzenledi.
İş yerlerinden ikisinde kumar oynadığı belirlenen 30 kişiye 192 bin 750 lira ceza kesildi.
İş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatılırken, aranması bulunan bir şüpheli de gözaltına alındı.
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