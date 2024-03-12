Hatay'da kumar oynayan 30 kişiye para cezası verildi

İş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatılırken, aranması bulunan bir şüpheli de gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 10 iş yerine baskın düzenledi.

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