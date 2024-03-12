Hatay'da aranan 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 14 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. ile "ateşli silah ve mermi bulundurma" suçundan aranan Y.A'nın adreslerini tespit etti.

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