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        Hatay'da aranan 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, arananların yakalanmasına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:52
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        Hatay'da aranan 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, arananların yakalanmasına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 14 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. ile "ateşli silah ve mermi bulundurma" suçundan aranan Y.A'nın adreslerini tespit etti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla U.Y. ve Y.A'yı yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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