Hatay'da uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karahüseyinli Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Y'yi durdurdu.
Üst aramasında 29 gram sentetik uyuşturucu ve 11 uyuşturucu hap bulunan zanlı, gözaltına alındı.
M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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