Hatay'da "Pi Günü" sergisi düzenlendi
Hatay'ın Belen ilçesinde "14 Mart Pi Günü" dolayısıyla sergi düzenledi.
Hatay'ın Belen ilçesinde "14 Mart Pi Günü" dolayısıyla sergi düzenledi.
Kentteki özel bir okulda düzenlenen sergide, pi sayısının önemi anlatıldı.
Sergiye Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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