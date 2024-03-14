Hatay'da 13 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Bağrıyanık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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