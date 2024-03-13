Hatay'da CHP'nin belediye başkan adayları projelerini tanıttı

Hatay için hazırladıkları projelerle vatandaşlara hizmet sunmaya devam etmek isteğini aktaran Savaş, "Biz bu şehri arkadaşlarımızla birlikte tekrar ayağa kaldıracağız. Seçimi inşallah kazanacağız ve mecliste çoğunluğu elde edeceğiz. Bütün arkadaşlarımızın projelerinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayata geçirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

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