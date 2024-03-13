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        Hatay'da CHP'nin belediye başkan adayları projelerini tanıttı

        Hatay'da, belediye başkan adayları projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 18:38 Güncelleme: 13.03.2024 - 18:48
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        Hatay'da CHP'nin belediye başkan adayları projelerini tanıttı
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        Hatay'da, belediye başkan adayları projelerini anlattı.

        EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da düzenlenen toplantıda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve ilçe belediye başkan adaylarının projelerinin anlatıldığı video gösterimi gerçekleştirildi.

        CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş, toplantıda yaptığı konuşmada, kentteki bütün dinamiklerle Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

        Hatay için hazırladıkları projelerle vatandaşlara hizmet sunmaya devam etmek isteğini aktaran Savaş, "Biz bu şehri arkadaşlarımızla birlikte tekrar ayağa kaldıracağız. Seçimi inşallah kazanacağız ve mecliste çoğunluğu elde edeceğiz. Bütün arkadaşlarımızın projelerinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayata geçirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

        Toplantı sonunda belediye başkan adayları beyaz güvercin uçurdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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