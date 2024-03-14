Dörtyol'da teravih namazını öğrenciler kıldırdı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri, camilerde teravih namazı kıldırdı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri, camilerde teravih namazı kıldırdı.
Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, teravih için camilere gelen cemaate imamlık yaptı.
Namazı kıldıran öğrenciler, dua okudu.
Okul müdürü Ali Ekber Türkoğlu, uygulamanın ramazan boyunca 10 camide süreceğini belirtti.
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