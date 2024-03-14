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        Dörtyol'da teravih namazını öğrenciler kıldırdı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri, camilerde teravih namazı kıldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:25
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        Dörtyol'da teravih namazını öğrenciler kıldırdı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri, camilerde teravih namazı kıldırdı.

        Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, teravih için camilere gelen cemaate imamlık yaptı.

        Namazı kıldıran öğrenciler, dua okudu.

        Okul müdürü Ali Ekber Türkoğlu, uygulamanın ramazan boyunca 10 camide süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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