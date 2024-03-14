Hatay'da uyuşturucu bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler, B.T'nin otomobilinde yaptığı aramada da 8 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu etkili hap, tabanca ve 12 fişek ele geçirdi.

Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde şüphe üzerine A.İ. ve K.M.A'yı durdurdu.

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