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        Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 kişi tutuklandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 123 yabancı uyruklu yakalandı, gözaltına alınan 25 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:21 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:21
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        Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 kişi tutuklandı
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        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 123 yabancı uyruklu yakalandı, gözaltına alınan 25 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 16'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1 Şubat-14 Mart arasında 13 operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 123 kişi yakalandı, yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı tespit edilen 25 kişi de gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

        Bazıları otomobil bagajında yakalanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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