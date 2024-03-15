Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 kişi tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

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