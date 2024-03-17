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        Hatay'da asayiş uygulamasında 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:41 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:41
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        Hatay'da asayiş uygulamasında 1 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konteyner kentlerde asayiş uygulaması yaptı.

        Uygulamada basit yaralama suçundan aranan A.K. gözaltına alındı.

        A.K'nin üst aramasında ve ikametinde 99 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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