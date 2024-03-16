Depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binasının yıkımı gerçekleşti

Öte yandan, 29 Haziran 1939 tarihinde 40 milletvekilinden oluşan Hatay Devleti Millet Meclisi, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne 63'üncü vilayet olarak katılma kararını oy birliği ile tarihi binada almıştı.

İnşasına 1927 yılında başlanan ve 1928’de tamamlanan tarihi Hatay Valiliği binası, özgün haline sadık kalınarak 2011 yılında onarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan tarihi bina, ekipler tarafından tamamen yıkıldı.

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