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        Depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binasının yıkımı gerçekleşti

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay Valiliği'nin tarihi binasının yıkımı gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 19:08 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:10
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        Depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binasının yıkımı gerçekleşti
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay Valiliği'nin tarihi binasının yıkımı gerçekleşti.

        İnşasına 1927 yılında başlanan ve 1928’de tamamlanan tarihi Hatay Valiliği binası, özgün haline sadık kalınarak 2011 yılında onarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan tarihi bina, ekipler tarafından tamamen yıkıldı.

        Öte yandan, 29 Haziran 1939 tarihinde 40 milletvekilinden oluşan Hatay Devleti Millet Meclisi, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne 63'üncü vilayet olarak katılma kararını oy birliği ile tarihi binada almıştı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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