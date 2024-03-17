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        Gökhan Zan, tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu; TİP, adaylıktan geri çekti

        TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Gökhan Zan, tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla adliyede suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 23:55 Güncelleme: 18.03.2024 - 00:00
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        Gökhan Zan, tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu; TİP, adaylıktan geri çekti
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        TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Gökhan Zan, tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla adliyede suç duyurusunda bulundu. Yaşanan bu gelişmenin ardından TİP, Zan'ın adaylıktan geri çekildiğini duyurdu.

        Bir haftadır adaylıktan çekilmesi için tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirten TİP Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Gökhan Zan, İskenderun Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce; adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne süren Gökhan Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etti. Şantaj ve tehditlere boyun eğmediğini dile getiren Zan, bugün adliyeye gelerek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Hedefinden bir milim şaşmadığını aktaran Zan, Lütfü Savaş'ı eleştirdi.

        Avukat Deniz Kızıl, müvekkili Gökhan Zan'ın kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirerek, farklı montaj yöntemleriyle şantaj malzemesi yapıldığını ifade ederek, seçme ve seçilme hakkını ihlal eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktardı. Delilleri savcılığa sunduklarını kaydeden Kızıl, "İlgili yasal işlemi başlattık. Bundan sonrası adaletin eline bırakılmıştır" dedi.

        TİP, ZAN'IN ADAYLIĞINI GERİ ÇEKTİ

        Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gökhan Zan'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını geri çektiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye işçi Partisi olarak, Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş'ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz. Bununla birlikte, Hatay ittifakının ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan, söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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