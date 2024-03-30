Depremlerden etkilenen Hatay'da oy kullanılacak okullar seçime hazır

İl genelinde 3 bin 424 sandıkta 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy verecek.

Bu kapsamda Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Reyhanlı, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde bazı seçmenler yıkılan okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında belirlenen yerlerde 2'si yedek 96 konteynerde kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.

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