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        Depremlerden etkilenen Hatay'da oy kullanılacak okullar seçime hazır

        Hatay'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:26
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        Depremlerden etkilenen Hatay'da oy kullanılacak okullar seçime hazır
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        Hatay'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen okullarda hazırlık yapıldı.

        Görevlilerce vatandaşların oylarını kullanılacağı salonlarda sandıklar kuruldu ve kabinler hazır hale getirildi.

        Öte yandan, kentte depremlerde hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

        Bu kapsamda Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Reyhanlı, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde bazı seçmenler yıkılan okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında belirlenen yerlerde 2'si yedek 96 konteynerde kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.

        İl genelinde 3 bin 424 sandıkta 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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