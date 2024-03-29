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        Hatay'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde LPG dolumu esnasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 22:24 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:33
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        Hatay'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde LPG dolumu esnasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

        Habil Çalışkan, 31 B 1653 plakalı otomobille Girne Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldi. LPG dolumu yapıldığı sırada otomobil, bagaj kısmından bir anda alev aldı.

        Yangın anında araçta bulunan sürücü Çalışkan ile yanındaki Hasan Hakan Torun yaralandı.

        İstasyon görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Akaryakıt istasyonu çalışanları ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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