Hatay Valiliğinden 31 Mart'ta kentte gelecek vatandaşların yol masraflarına ilişkin açıklama

Hatay Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kente gelecek vatandaşların yol masraflarının ödenebilmesi için ulaşım evraklarını kentteki AFAD müracaat noktalarına ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi.

Valiliğin açıklamasında, seçimler için diğer illerden gidiş-dönüş yapacak vatandaşların yol masraf ödemelerine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"31 Mart'ta Hatay'a diğer illerimizden gidiş ve dönüş yapacak vatandaşlarımıza yol masraf ödemesi yapılabilmesi için uygun vasıtalarla (kara yolu, hava yolu, demir yolu ve deniz yolu) gelecek oldukları kaymakamlıklardan alacakları ulaşım evraklarını ilimizde oluşturulan AFAD müracaat noktalarına ibraz ederek kaydını yaptırmaları önemle duyurulur. Bu şekilde ilimize intikal ederek ayrılacak vatandaşlarımız yine aynı müracaat noktalarından çıkışları için kayıt oluşturmaları gerekmektedir."