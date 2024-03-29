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        Hatay'da kavga ihbarına gidilen evde tarihi olduğu değerlendirilen objeler bulundu

        Hatay'da kavga ihbarına gidilen evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:47
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        Hatay'da kavga ihbarına gidilen evde tarihi olduğu değerlendirilen objeler bulundu
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        Hatay'da kavga ihbarına gidilen evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Antakya ilçesindeki bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Eve giren ekipler, ikamette bulunan 4 kişiden E.G. ve A.G. kardeşlerin kavga ettiğini gördü. Y.E. ve M.N.T'nin de hareketlerinden şüphelenen ekipler, evde arama yaptı.

        Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, dışı kabartmalı obje ve 19 sikke ile 34 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

        Ekipler evdeki 4 kişiyi gözaltına aldı, objeleri Müze Müdürlüğüne teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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