Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İş yerinde yapılan aramada, 1250 paket kaçak sigara, 3 bin doldurulmuş makaron, 15 elektronik sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürünlerin satışına yönelik bir iş yerine operasyon düzenledi.

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