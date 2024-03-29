Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1250 paket kaçak sigara ile 15 elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1250 paket kaçak sigara ile 15 elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürünlerin satışına yönelik bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, 1250 paket kaçak sigara, 3 bin doldurulmuş makaron, 15 elektronik sigara ele geçirdi.
Ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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