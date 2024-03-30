Hatay'da çocuklar ramazanın maneviyatını camide etkinliklerle öğreniyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aileleriyle teravih namazına gelen çocuklar, oyuncaklar ve süslemelerle donatılan Süleymaniye Camisi'nde hem oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor hem de ramazanın manevi atmosferini soluyor.

İftar sonrası aileleriyle camiye teravih namazı için gelen çocuklar, her akşam ilçe müftülüğü ile Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi lider ve gönüllü gençleri öncülüğünde düzenlenen etkinliklere katılıyor.

Etkinliklerde çocuklara cami ve Kur'an-ı Kerim sevgisi aşılanması hedefleniyor.

Dörtyol Müftüsü Kazım Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte her gün yüzlerce çocuğun bir araya geldiğini söyledi.