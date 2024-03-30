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        Hatay'da çocuklar ramazanın maneviyatını camide etkinliklerle öğreniyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aileleriyle teravih namazına gelen çocuklar, oyuncaklar ve süslemelerle donatılan Süleymaniye Camisi'nde hem oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor hem de ramazanın manevi atmosferini soluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 01:32 Güncelleme: 30.03.2024 - 01:44
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        Hatay'da çocuklar ramazanın maneviyatını camide etkinliklerle öğreniyor
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aileleriyle teravih namazına gelen çocuklar, oyuncaklar ve süslemelerle donatılan Süleymaniye Camisi'nde hem oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor hem de ramazanın manevi atmosferini soluyor.

        İftar sonrası aileleriyle camiye teravih namazı için gelen çocuklar, her akşam ilçe müftülüğü ile Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi lider ve gönüllü gençleri öncülüğünde düzenlenen etkinliklere katılıyor.

        Etkinliklerde çocuklara cami ve Kur'an-ı Kerim sevgisi aşılanması hedefleniyor.

        Dörtyol Müftüsü Kazım Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte her gün yüzlerce çocuğun bir araya geldiğini söyledi.

        Çocukların etkinlikler sayesinde camide daha fazla zaman geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Çocuklarımızla hem bir cami bilinci hem de ramazan anlayışı oluşması için teravih namazından sonra bir araya geldik. Çocuklarımızla geleneksel oyunları beraberce oynadık. Geleceğimizin mimarı olan gençlerin hem camiye hem de cemaate alışma noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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