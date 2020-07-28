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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

DHA

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı


Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Altınözü ilçesi Antakya karayolunda meydana geldi. O.B. yönetimindeki 31 ACY 599 plakalı otomobil, A.G.'nin kullandığı 31 ED 794 plakalı otomobil ile Enek Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışan sürücüler ile yolcu konumundaki 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü Hüseyin BOZOK
2020-07-28 00:15:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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