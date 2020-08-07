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İskenderun'da elektrik akımına kapılan asker şehit oldu.



İskenderun Ahmet Tor kışlasında elektrik akımına kapılan asker şehit oldu.



Hatay’ın İskenderun ilçesinde Ahmet Tor Kışlasında elektrik akımına kapılan Mehmet Sezai Başakcı şehit oldu. İskenderun Devlet hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı Memleketi Kocaeli'ne gönderilecek.

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