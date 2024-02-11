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        Hatay'da refüje çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde refüje çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 18:48 Güncelleme: 11.02.2024 - 18:48
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        Hatay'da refüje çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde refüje çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün ismine ulaşılamayan 31 C 0087 plakalı minibüs, Antakya-Samandağ Çevreyolu Kuzeytepe mevkisinde refüje ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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