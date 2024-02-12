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        Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Selahattin Köse Apartmanı'nın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı ve statik proje uygulama denetçisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:08
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        Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Selahattin Köse Apartmanı'nın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı ve statik proje uygulama denetçisi tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki Selahattin Köse Apartmanı'nın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı H.O. ve statik proje uygulama denetçisi A.Ö. gözaltına alındı.

        Binanın yıkılmasına ilişkin bilirkişi raporunda "asli kusurlu" olarak değerlendirilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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