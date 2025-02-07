Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da (4)

        DEPREMANNELERİ KOROSU ETKİNLİĞİNE KATILDICHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'daki Deprem Anneleri Korosu etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 20:14 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da (4)
        ABONE OL

        DEPREMANNELERİ KOROSU ETKİNLİĞİNE KATILDI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'daki Deprem Anneleri Korosu etkinliğine katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Özel, “Bir şey söylemek çok zor. Bu kadar duygulu bir günde öyle acılı annelerin kaybettikleri evlatlarının üzerine duygularını şarkı ile türkü ile ifade etmeleri çok iyi bir fikir. İzlemenin bile bu kadar zor olduğu bir noktada annelerin, babaların ne hissettiğini düşünemiyorum. Gerçekten çok kötü günlerde görüştük. Allah bir daha Hatay'a Türkiye'ye böyle acılar, daha doğrusu hiçbir anne babaya böyle acılar yaşatmasın. Biz buralarda olmaya devam edeceğiz ama gidenler geri gelmeyecek. Başka yüreklerin yanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi. Etkinlik sonrası mevlit törenine katılan Özel, daha sonra Hatay'dan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Hatay'da konteyner kentteki anaokuluna eğitim desteği
        Hatay'da konteyner kentteki anaokuluna eğitim desteği
        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konser ve mevlit programlarına katıldı
        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konser ve mevlit programlarına katıldı
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da (3)
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da (3)
        Samandağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samandağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da (2)
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da (2)