        Hatay'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 20.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:40
        Hatay'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Payas-Dörtyol kara yolunun Özerli Mahallesi mevkisinde 3 otomobil ve tırın karıştığı karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

