Hatay'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Payas-Dörtyol kara yolunun Özerli Mahallesi mevkisinde 3 otomobil ve tırın karıştığı karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

