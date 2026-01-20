Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Yeşilay, Hatay'da geçen yıl 8 bin 125 kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da Yeşilay ekipleri, geçen yıl konteyner kentler, okullar ve etkinliklerde buluştukları yaklaşık 3 bin 750'si çocuk 8 bin 125 kişiye bağımlılıkla mücadele yöntemlerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay, Hatay'da geçen yıl 8 bin 125 kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da Yeşilay ekipleri, geçen yıl konteyner kentler, okullar ve etkinliklerde buluştukları yaklaşık 3 bin 750'si çocuk 8 bin 125 kişiye bağımlılıkla mücadele yöntemlerini anlattı.

        Sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirilmesini amaçlayan Yeşilay Hatay Şubesi, 2025'te kentin birçok noktasında kurulan stantlarda ağırlanan vatandaşlara alkol, uyuşturucu, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığına ilişkin bilgilendirici içerikler paylaştı.

        Uzman psikologlar, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanları ile gönüllülerden oluşan Yeşilay ekipleri, konteyner kentler, okullar ve çeşitli kurumlarda da eğitimler düzenledi.

        Eğitimlerde yaklaşık 3 bin 750'si çocuk 8 bin 125 kişiyi bilgilendiren ekipler, risk grubunda olduğu belirlenen bireyleri ücretsiz destek almaları için Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) yönlendirdi.

        Merkezde geçen yıl 162'si yeni başvuru olmak üzere 179 kişiye bağımlılıklarından kurtulmaları için psikososyal destek sağlandı.

        - "Depremden bu yana 9 bin 800 civarında çocuğumuza ulaştık"

        Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, AA muhabirine, Hatay Valiliğinin desteği ve kurumlarla yapılan işbirliği sayesinde başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

        Depremlerin ardından çocuklara yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Kuyubaşıoğlu, "Şehir dışından gelen ve bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim almış gönüllülerimizi konteyner kentlere yönlendirdik. 2025 yılında yaklaşık 3 bin 750, depremden bu yana da 9 bin 800 civarında çocuğumuza ulaştık." dedi.

        Kuyubaşıoğlu, bağımlılıkla mücadelede atölye çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Yeşilay Danışmanlık Merkezinin atölyelerinde çocuklar ve danışanlarımızın boş zamanlarını değerlendirmeleriyle ilgili Halk Eğitimi Merkezi ile irtibat halindeyiz. Oradan usta öğreticiler bizlere destek veriyor. Atölyemizde el işi ve benzeri faaliyetlerde eğitimler veriyoruz." ifadesini kullandı.

        Ekiplere ve gönüllülere teşekkür eden Kuyubaşıoğlu, 2026'da sanal kumara karşı çalışmaların yoğunlaşacağını anlattı.

        - Merkeze geçen yıl gelen başvuruların yüzde 30'u sanal kumar bağımlılığı

        YEDAM'da görevli klinik psikolog Pelin Tiftikçi de bağımlılıkla mücadelede en güçlü adımın yardım almak olduğunu vurguladı.

        Merkeze 2025'te başvuranlardan yüzde 30'unun sanal kumar bağımlılığından kurtulmaya çalıştığını dile getiren Tiftikçi, "Kumarın ilk başta geliyor olması, bağımlılığın yalnızca madde, alkol ya da tütünle sınırlı kalmadığını, davranışsal bağımlılıkların da ciddi birer ruh sağlığı sorunu haline geldiğini gösteriyor." diye konuştu.

        Tiftikçi, YEDAM'da geçen yıl 1848 görüşme ve 65 atölye çalışması yapıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

        Benzer Haberler

        Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada; 4 yaralı
        Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada; 4 yaralı
        Defne'de araç yangını
        Defne'de araç yangını
        Hatay'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Hatay'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Son 65 yılın en kurak yılını geride bırakan Hatay'da etkili olan yağışla ta...
        Son 65 yılın en kurak yılını geride bırakan Hatay'da etkili olan yağışla ta...
        5 aracın karıştığı kaza anbean araç kamerasında
        5 aracın karıştığı kaza anbean araç kamerasında
        Alevlerin yükseldiği evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Alevlerin yükseldiği evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı