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        Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler, öğretmenlerden oluşan koronun söylediği türkülerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 22:30 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:36
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        Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler, öğretmenlerden oluşan koronun söylediği türkülerle anıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda, çeşitli branşlarda görev yapan 50 öğretmenden oluşan koro, konserde türküler seslendirdi.

        Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, sahne alan öğretmenleri tebrik ederek depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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