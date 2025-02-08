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        İskenderunspor- İnegölspor: 2-1

        STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor KompleksiHAKEMLER: Oğuzhan Gökçen, Berk Tezcan, Mehmet Ali Yılmaz İSKENDERUNSPOR: Onur Can, Ahmet, Turan, Ulaş, Kerem (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:25
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        İskenderunspor- İnegölspor: 2-1
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        STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Oğuzhan Gökçen, Berk Tezcan, Mehmet Ali Yılmaz

        İSKENDERUNSPOR: Onur Can, Ahmet, Turan, Ulaş, Kerem (Dk.45 Kağan), Mehmet Manış, Kadir, Serdarcan, Erbay (Dk. 89 Erdem Can ) Mohammed, Muhammet Beşir

        İNEGÖLSPOR: Yüksel, Batuhan, Mustafa Emre, İbrahim, Alican (Dk. 82 Alpay), Ali Mert, İsmail, Uğur (Dk. 68 Recep Efe), Yusuf (Dk. 82 Batuhan) Fatih , Sadık

        GOLLER: Dk. 90 Muhammet Beşir , Dk. 90+3 Can Polat (İskenderunspor) Dk. 22 Fatih (İnegölspor)

        2'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden İskenderunspor, sahasında konuk ettiği İnegölspor'u 2-1 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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