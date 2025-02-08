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        'Türkiye'yi çok seviyoruz ama artık özgür Suriye'ye dönüyoruz'

        SURİYE'deki iç savaştan kaçıp 2012 yılında Hatay'a gelen Fatma Hellül (16), Türkiye'yi çok sevdiğini ancak ülkesinin özgürlüğüne kavuşması nedeniyle ayrılmak zorunda olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:59
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        'Türkiye'yi çok seviyoruz ama artık özgür Suriye'ye dönüyoruz'
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        SURİYE’deki iç savaştan kaçıp 2012 yılında Hatay’a gelen Fatma Hellül (16), Türkiye’yi çok sevdiğini ancak ülkesinin özgürlüğüne kavuşması nedeniyle ayrılmak zorunda olduklarını söyledi.

        Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye’nin farklık kentlerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyelilerin, yapılan işlemlerinin ardından çıkışları gerçekleştiriliyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Cilvegözü’nde jandarma, AFAD ekipleri Göç İdaresi ekipleri Suriyelilerin eşyalarının taşınmasına yardımcı oluyor. 2012 yılından beri Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını belirten Fatma Hellül de ailesiyle birlikte işlemlerinin yaptırıp ülkesine gitti. Türkiye'den ayrılmamın çok zor olduğunu belirten Hellül, "Türkiye’yi çok sevdim. Türkiye çok güzel ama Suriye benim vatanım, orada artık hürriyet ve özgürlük var. Buradan ayrılmak zor olsa da gidiyoruz. Türkiye çok iyi, halkı ile devleti ile çok iyi. Bizleri bugüne kadar misafir ettikleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür ederiz” dedi.

        2014 yılında geldiği Türkiye’den ülkesine gitmek için Reyhanlı Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen ve işlemlerini yaptıran Yahya Gannum (32) da "Türkiye’ye 2014'te geldim. Suriye özgür ülke oldu. Artık gitmek ve orada yaşamak istiyoruz. Ben tekstil işinde çalıştım. Türkiye’de çok iyi yaşadık, bizlere çok iyi baktılar. Allah razı olsun. Türkiye’ye, herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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