        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        İskenderun'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 21:38 Güncelleme:
        İskenderun'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

        Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini eğitim kurumlarının çevresinde sürdürdü.

        Okul çevresindeki araç ve kişileri sorgulayan polis, oyun salonları ile işletmeleri kontrol ederek uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

