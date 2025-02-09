Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Suriye'ye dönen Abdulgani: İnşallah ileride Türkiye'ye yine gelirim ama bu defa gezmek için

        SURİYE'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından ülkesine dönen Abdulgani El Ömer (36), "Dönüyoruz ama gönlümüz sizinle.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye'ye dönen Abdulgani: İnşallah ileride Türkiye'ye yine gelirim ama bu defa gezmek için
        ABONE OL

        SURİYE’de Baas rejiminin sona ermesinin ardından ülkesine dönen Abdulgani El Ömer (36), "Dönüyoruz ama gönlümüz sizinle. İnşallah ileride Türkiye’ye yine gelirim ama bu defa gezmek için" diye konuştu.

        Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyelilerin, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla ülkelerine geçiyor. Suriyelilerin geçişlerinde ihtiyaç halinde, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra askerler de yardımcı oluyor. Aileleri işlemler için bekleyen çocuklar da kendileri için kurulan konteynerde oyun oynayıp, zaman geçiriyor.

        Kapıda işlemlerini yaptıran Suriyelilerden Hüseyin Abdulhadi (26), 10 yıl önce Türkiye'ye sığındıklarını belirterek, "Allah'a şükürler olsun Suriye özgürlüğüne kavuştu. Allah bizi kurtardı. Ülkemize dönüyoruz. Türkiye bizim içim çok uğraştı, çaba harcadı. Türkler bizim kardeşlerimiz. 10 yıl kaldım, gurbette kaldık, Allah Türkiye’den razı olsun. Biz kardeşiz, bütün Müslümanlar kardeştir” dedi.

        Abdulgani El Ömer ise 10 yıl önce evlendikten sonra Türkiye’ye geldiğini kaydederek, “Arkadaşlarım oldu. Türkleri çok sevdim. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Dönüyoruz ama gönlümüz sizinle. Suriye daha iyi olacak. İnşallah ileride Türkiye’ye yine gelirim ama bu defa gezmek için. Tüm Türk vatandaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        'HALKIMIZIN BİZE İHTİYACI VAR'

        Macit Elrur (25) ise “7 yıl Türkiye’de kaldım. Sağlık personeliyim. Benim milletimin, halkımın bana ihtiyacı var. Türkiye bize çok yardım etti. Üzülerek gidiyoruz ama sonuç olarak bizim memleketimiz ve gitmemiz lazım, halkımızın bize ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"

        Benzer Haberler

        İskenderunspor- İnegölspor: 2-1
        İskenderunspor- İnegölspor: 2-1
        'Türkiye'yi çok seviyoruz ama artık özgür Suriye'ye dönüyoruz'
        'Türkiye'yi çok seviyoruz ama artık özgür Suriye'ye dönüyoruz'
        Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Vali Masatlı'dan "Hatay için çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımı
        Vali Masatlı'dan "Hatay için çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımı
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da (4)
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da (4)
        Hatay'da konteyner kentteki anaokuluna eğitim desteği
        Hatay'da konteyner kentteki anaokuluna eğitim desteği