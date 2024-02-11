Hatay Valisi Masatlı, öğrencilerin kurduğu "Yeniden Doğuş Korosu" ile buluştu
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ortaokul öğrencilerinden oluşan "Yeniden Doğuş Korosu" ile bir araya geldi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ortaokul öğrencilerinden oluşan "Yeniden Doğuş Korosu" ile bir araya geldi.
Masatlı, ziyaret ettiği Hatay Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına kurduğu "Yeniden Doğuş Korosu"nun seslendirdiği şarkıları dinleyen Masatlı, katılımcıları kutladı.
Vali Masatlı, 100 öğrenciden oluşan koronun, afette yaşamını yitirenlerin hatıralarını yaşattığını belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.