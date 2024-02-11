İskenderun'da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları tanıtıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için açıkladığı belediye başkan adayları tanıtıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için açıkladığı belediye başkan adayları tanıtıldı.
Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Mete Aslan Bulvarı'ndaki programda, depremlerden etkilenen kentin yeniden ayağa kalkması için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.
Birlikte hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Öntürk, "Hatay tarih, kültür ve medeniyetler şehri. Bin yıllık geçmişimizde beraber yaşadık, bundan sonra da beraber yaşayacağız. Cumhur İttifakı olarak yola çıktık ama Hatay'ın bu kardeşliği, tüm renkleriyle bir ve beraber olmalı, beraber yürümeli." diye konuştu.
İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez de ilçeye hizmet etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu memleketin her karışını nasıl ayağa kaldıracağımızı biliyoruz. Bunu yapacak enerjimiz, planımız, gücümüz var." dedi.
Konuşmaların ardından platforma çıkan belediye başkan adayları, katılımcıları selamları.
Program, seçim bürosu açılışıyla son buldu.
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