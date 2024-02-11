Hatay'da vefat eden astsubayın naaşı törenle memleketine uğurlandı

Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever ve İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce de katıldı.

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