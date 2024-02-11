GÜNCELLEME - Hatay'da öldürülen anne ile 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi

Abacı ve 2 oğlu için Sarıseki Narlık Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Kayıp olarak aranırken dün, Bitişik Mahallesi Demen Yaylası'ndaki ormanlık alanda ölü bulunan 7 aylık hamile Selma (33) ile çocukları Sait Kerim (2) ve Hamza Azat Abacı'nın (1) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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