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        Hepsiburada, `Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü´nü deprem bölgesinde kutladı

        Hepsiburada, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü´nü deprem bölgesindeki gençlere destek vermek üzere hayata geçirdiği `Yarınlara Söz´ programı kapsamında bilim tırlarında kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:58
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        Hepsiburada, `Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü´nü deprem bölgesinde kutladı
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        Hepsiburada, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü´nü deprem bölgesindeki gençlere destek vermek üzere hayata geçirdiği `Yarınlara Söz´ programı kapsamında bilim tırlarında kutladı.

        Gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için yeni fırsatlar sağlamak amacıyla başlatılan `Yarınlara Söz´ programı kapsamında projeler yürüten Hepsiburada, Ahbap Derneği´nin Hatay´da çocuklar için etkileşimli bir öğrenme alanı olan bilim tırları Martı ve Baykuş´da gençlerle bir araya geldi. Lise öğrencisi gençler, deneyim ve atölye seanslarına katılarak, bilim iletişimcilerinin eşliğinde doğal dengenin nasıl işlediğini keşfetti. Hatay´da yaşayan liseli gençler etkileşimli bulmaca ve oyunları deneyimlerken, atölye bölümünde ise öğrendiklerini uygulayarak pekiştirdi.

        "KIZ ÇOCUKLARINA YENİ FIRSATLAR SUNMAK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

        Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, "Hepsiburada, dünyada kadın bir girişimci tarafından kurulmuş ve kadın bir CEO tarafından yönetilen çok az sayıdaki teknoloji şirketi arasında ön sıralarda yer alıyor. Şirket olarak kadınların ve kız çocuklarının her alanda güçlenmesini önemsiyoruz. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü´nü bu yıl deprem bölgesindeki kız çocukları ve gençlerle kutlamak istedik. Kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yeni fırsatlar sunmak bizim için çok değerli" diye konuştu.

        YARINLARA SÖZ PROGRAMI HAKKINDA

        Hepsiburada´nın, 6 Şubat 2023 ve sonrasında gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ilde yaşayan gençlerin eğitim hayatına destek olmak için hayata geçirdiği `Yarınlara Söz´ programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması ve hayatın her alanına etkin katılımlarının artırılması amaçlanıyor.

        DHA-Genel - Türkiye-Hatay - DHA

        2024-02-11 12:53:24

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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