Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Göreve çıkarken kalp krizi geçiren karakol komutanı hayatını kaybetti

        HATAY'nınArsuz ilçesinde Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız (53), göreve çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göreve çıkarken kalp krizi geçiren karakol komutanı hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'nınArsuz ilçesinde Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız (53), göreve çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız, dün göreve çıkarken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yıldız, kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Yıldız için Arsuz Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Yıldız'ın ailesinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ilçe emniyet müdürleri, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof Dr. Tolga Depci, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Arsuz Müftüsü Mehmet Sayen'in duası sonrası Yıldız'ın cenazesi, memleketi Kayseri'ye gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        Türkiye'ye F-16 satışında Kongre eşiği aşıldı
        Türkiye'ye F-16 satışında Kongre eşiği aşıldı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Anne ve iki çocuğunu öldürüp evi havaya uçurmaya çalıştı!
        Anne ve iki çocuğunu öldürüp evi havaya uçurmaya çalıştı!
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
        Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Esenler'de binanın çatı katında yangın çıktı
        Esenler'de binanın çatı katında yangın çıktı
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Cimbom tam gaz!
        Cimbom tam gaz!

        Benzer Haberler

        Hamile kadın ile 2 çocuğunu öldüren eski korucu adliyede (2)
        Hamile kadın ile 2 çocuğunu öldüren eski korucu adliyede (2)
        Hatay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Hatay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu artık "acının mü...
        Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu artık "acının mü...
        İstanbullu iş kadını kurduğu kooperatifle Hatay'da depremzedelere istihdam...
        İstanbullu iş kadını kurduğu kooperatifle Hatay'da depremzedelere istihdam...
        Hatay'da prefabrik çarşıya taşınan depremzede esnaf geleceğe umutla bakıyor
        Hatay'da prefabrik çarşıya taşınan depremzede esnaf geleceğe umutla bakıyor
        Hamile kadın ile 2 çocuğunu öldüren eski korucu adliyede
        Hamile kadın ile 2 çocuğunu öldüren eski korucu adliyede