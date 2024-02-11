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        Hamile kadın ile 2 çocuğunu öldüren eski korucu adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:30
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        Hamile kadın ile 2 çocuğunu öldüren eski korucu adliyede (2)
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        CENAZELERTOPRAĞA VERİLDİ

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski köy korucusu T.K. (42) tarafından öldürülüp su kanalına atılan 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat'ın (2) morgdaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Sarıseki Mahallesi'ne getirildi. Anne ve çocuklarının cansız bedenleri, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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