Hatay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
S.A'nın kullandığı geri dönüşüm malzemesi yüklü 06 EKV 89 plakalı tır, İskenderun-Antakya kara yolunun Sarıseki mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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