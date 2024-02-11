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        Hamile kadın ile 2 çocuğunu öldüren eski korucu adliyede

        HATAY'ınİskenderun ilçesinde 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat'ı (2) öldürüp, su kanalına attığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski köy korucusu T.K. (42), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:00
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        Hamile kadın ile 2 çocuğunu öldüren eski korucu adliyede
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        HATAY'ınİskenderun ilçesinde 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat'ı (2) öldürüp, su kanalına attığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski köy korucusu T.K. (42), adliyeye sevk edildi.

        İskenderun'da 10 gün önce kaybolan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'tan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, harekete geçti. Çalışma kapsamında Bekbele Bitişik Yaylası'nda su kanalına gizlenmiş halde hamile anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni bulundu. Cenazeler, Antakya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak eski köy koruyucusu T.K.'yi yakaladı. Hamile anne ile 2 çocuğunu tüfekle öldürüp, kanala attığı suçlamasıyla gözaltına alınan T.K., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. T.K.'nin 2 yıl önce görevden atıldığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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