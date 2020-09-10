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Hatay'da kanal kenarındaki bataklığa saplanan eşeği itfaiye kurtardı

DHA

Hatay'da kanal kenarındaki bataklığa saplanan eşeği itfaiye kurtardı


Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde kanala düşerek bataklığa saplanan eşek, itfaiye ve cankurtaran ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. 
İlçede öğle saatlerinde Deniz Sitesi civarındaki su kanalına düşen eşek, bataklığa saplanarak çıkamadı. Çevredeki vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve can kurtaran ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ekskavatöre bağladığı halatla eşeği bulunduğu yerden çıkardı. Su kanalından çıkarılan sahipsiz eşeğin sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN
2020-09-10 19:21:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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