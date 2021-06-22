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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor'da Rayene Aabid ile yollar ayrıldı

İHA

Hatayspor'da Rayene Aabid ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Rayane Aabid ile anlaşamayınca yollarını ayırdı.
Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan ligin flaş takımlarından Hatayspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayene Aabid ile yollarını ayırdığını açıkladı. 20192020 sezonunda bordobeyazlı kulübe gelen ve takımı ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’de top koşturan Aabid Hatayspor ile anlaşma sağlanamayınca yollar ayrıldı.
Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Takım kaptanlarımızdan Rayane Aabid ile yollarımız ayrılmış olup, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
Rayene Aabid geçen sezon 39 lig maçında forma giyerken takımına 3 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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