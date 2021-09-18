ATSO Başkanı Hikmet Çinçin: “Körfez bölgesine ihracatımız yüzde 70 arttı” Başkan Çinçin, sınır kapılarının açık olmasının ticaret ve ihracat için hayati önem taşıdığına dikkat çekti

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyümesinin, Hatay ekonomisine de olumlu yansıdığını ve körfez bölgesine yapılan ihracat rakamlarında yüzde 70 artış kaydedildiğini belirtti.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Türkiye ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyümesinin son derece sevindirici olduğunu söyledi. Ekonomideki canlanma ve büyümeden Hatay ekonomisinin de olumlu etkilendiğini belirten Çinçin, ticaret için sınır kapılarının açık olmasının büyük önem arz ettiğine dikkat çekti. Çinçin, Hatay’da körfez ihracatının 800 milyon dolardan 1 milyar 400 milyon dolar seviyelerine çıktığını, ancak zeytin ve zeytin yağı ve hazır giyimde düşüşler yaşandığını söyledi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, “Türk ekonomisinin büyüme oranları daha çok körfezde olumlu anlamda hissedildi. Orada 800 milyon dolar olan ihracat rakamları 1 milyar 400 milyon dolar seviyelerine çıktı ve yüzde 70 büyüme demek. Tabi bu durum sektörleri tetikliyor. Antakya bölgesine baktığımızda yaş meyve sebze ihracatı da 300 milyon dolar seviyelerinde ve bu yeterli bir büyüme oranı değil. Bunun yanı sıra Hatay ekonomisi için çok önemli olan Suriye ile ortak kapıların açık olabilmesi lazım. Yayladağı’nın açık olması ve Cilvegözü sınır kapısının daha sıhhatli şartlarda kullanılması, Afrin sınır kapısından daha fazla istifade etmemiz gerekir” dedi.

Demir çelik sektöründe ihracat rakamları yüksek seyrederken, zeytin ve zeytin yağı ve hazır giyimde düşüşler yaşandığını belirten Çinçin “Türkiye’nin TR 63 olarak baktığımızda bunun içerisinde Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye. Ortalama işsizlik 15.50 seviyelerinde Türkiye ortalaması ise 13.30 seviyelerinde. 2 puandan fazla yukarıda seyir ediyor. Buradaki iş piyasalarında rekabeti arttıran Suriyeli işçiler. Bu da işsizliği olumsuz anlamda kamçılıyor” dedi.

Başkan Çinçin, Hatay ekonomisinin gelişebilmesi için Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerin düzelmesi gerektiğini de vurgulayarak, “Türkiye önemli bir ülke. Avrupa Birliği yolundan asla şaşmamamız lazım. Hatay ekonomisinin gelişebilmesi için Orta Doğru ülkeleri ile ilişkilerimizin düzelmesi lazım. Bunu Suriye, Mısır, Suudi Arabistan başlığı altında toplayabiliriz” dedi.

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