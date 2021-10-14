Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında Rusya'nın Enisey Krasnoyar'ı 10076 mağlup etti.



Salon: Antakya

Hakemler: Jelana Tomic (Hırvatistan) xx, Mihheil Vartonov (Gürcistan) xx, Daut Mehditi (Kosava) xx

Hatayspor: Wiley xxxx 30, Gorini x, Büşra Akbaş xx 10, Ayşegül Günay x 6, Büşra Akgün x, Bahar Çağlar Ökten xx 15, Brown xxxx 37, Simge Şeker x, Elif Emirtekin x, Melis Dilara Lafatan x, Gökçe Doğan x 2, İdal Yavuz x

Başantrenör: Ekin Baş

WBC Enisey: Jones x 7, Matveeva x 7, Bratchikova x 5, Kuzmenkova, Nared x 6, Pachurina x 6, Latsgal x 8, Vanloo x 15, Krymova x 8, Komienko x 13, Pashkovskaın x 1, Shchetina

Başantrenör: Olga Shuneikina

1. Periyot: 2419 (Hatayspor lehine)

Devre: 5342 (Hatayspor lehine)

3. Periyot: 8061 (Hatayspor lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.