FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında Rusya'nın Enisey Krasnoyar'ı 10076 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Jelana Tomic (Hırvatistan) xx, Mihheil Vartonov (Gürcistan) xx, Daut Mehditi (Kosava) xx
Hatayspor: Wiley xxxx 30, Gorini x, Büşra Akbaş xx 10, Ayşegül Günay x 6, Büşra Akgün x, Bahar Çağlar Ökten xx 15, Brown xxxx 37, Simge Şeker x, Elif Emirtekin x, Melis Dilara Lafatan x, Gökçe Doğan x 2, İdal Yavuz x
Başantrenör: Ekin Baş
WBC Enisey: Jones x 7, Matveeva x 7, Bratchikova x 5, Kuzmenkova, Nared x 6, Pachurina x 6, Latsgal x 8, Vanloo x 15, Krymova x 8, Komienko x 13, Pashkovskaın x 1, Shchetina
Başantrenör: Olga Shuneikina
1. Periyot: 2419 (Hatayspor lehine)
Devre: 5342 (Hatayspor lehine)
3. Periyot: 8061 (Hatayspor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.