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Hatay'ın 3 ilçesinde inşaatları tamamlanan devlet hastaneleri hizmete başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde, inşaatları tamamlanan yeni devlet hastaneleri hasta kabulüne başladı

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AA
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde hayatın normale dönmesi için yoğun çalışmalar yürütülürken, inşaatları tamamlanan yeni devlet hastaneleri de hasta kabulüne başladı.
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Belen Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Belen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Güler, inşaatına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan hastanenin, çalışmaların hızlandırılması sayesinde normalden önce tamamlanarak hizmet vermeye başladığını söyledi.
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Belen Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Hastalara en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştıklarını dile getiren Güler, 12 hekim, 22 sağlık ve hizmet personeli olmak üzere 34 kişinin hastanede görev yaptığını belirtti.
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Belen Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Güler, hastanede biri diş olmak üzere 8 poliklinik ve 30 yatağın bulunduğunu aktardı.
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Belen Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Günlük hasta sayılarının 300'e kadar çıktığını anlatan Güler, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya, sıkıntılarını çözmeye çalıştıklarını, yakın ilçelerden gelen hastalara da hizmet verdiklerini bildirdi.
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Belen Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Belen Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Arsuz Devlet Hastanesi Kurucu Başhekimi Dr. Yasin Yıldırım da 2 yıl önce inşaatına başlanan hastanenin tamamlandığını ve hasta kabulüne başladıklarını kaydetti.
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Arsuz Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Hastanede 3 ameliyathane, 17 poliklinik, 5 yoğun bakım ve 3 diş ünitesinin yer aldığına değinen Yıldırım, yatak kapasitelerinin de 100 olduğunu ifade etti.
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Arsuz Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Yıldırım, 7 diyaliz yatağı bulunan hastanelerinde, hastalara 51 hekim, 78 sağlık ve hizmet personeli olmak üzere 129 kişiyle hizmet verdiklerini söyledi.
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Arsuz Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Arsuz Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Arsuz Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Arsuz Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Arsuz Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Arsuz Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Arsuz Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Hassa Devlet Hastanesi Başhekimi Gülay Sarb Karaca da hastanenin inşaat çalışmalarının hızlandırılmasıyla planlanandan önce hizmete girdiğine dikkati çekti.
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Hassa Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Hastanelerinde 4'ü yenidoğan 8 yoğun bakım ile 3 ameliyathane ve 16 polikliniğin bulunduğunu dile getiren Karaca, hastalara 71 hekim, 343 sağlık ve hizmet personeli olmak üzere 414 kişiyle hizmet verdiklerini belirtti.
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Hassa Devlet Hastanesi
  • Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    Karaca, 100 yatağın bulunduğu Hassa Devlet Hastanesinde ayrıca 11 diyaliz yatağı ile 4 diş ünitesinin yer aldığını sözlerine ekledi.

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